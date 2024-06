Reprodução Participante de 'A Grande Conquista' faz cocô na roupa após perrengue

O participante Guipa, de "A Grande Conquista", não conseguiu conter a vontade fisiológica e acabou defecando na roupa no último domingo (9). A situação aconteceu após o radialista se deparar com o banheiro trancado.

Na manhã de domingo, Guipa relatou um incômodo na região do intestino e logo procurou o banheiro. Acontece que o local estava sendo utilizado por João Hadad, ex-participante do "De Férias com Ex".

"Não demora não que eu estou 'apertadasso'", avisou o radialista. "O bagulho está louco", completou. Apesar da demora, Guipa conseguiu ter acesso ao banheiro após Hadad deixar o cômodo.

Mais tarde, o radialista procurou o amigo para fazer uma confidência. "Segredo nosso, mas é real. Só eu, você e o Brasil sabe. Caguei nas calças em A Grande Conquista. Mano, se você não tivesse liberado esse banheiro em 10 segundos, eu tinha me cagado inteiro", falou enquanto se divertia com a situação.