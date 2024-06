Reprodução/Sport TV Repórter da Globo diz que pediu demissão para ajudar a derrotar Bolsonaro

Marcos Uchôa detalhou a sua saída da Globo, em 2021, para se dedicar à política. O jornalista afirmou que o objetivo era ajudar a derrotar o então presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

O repórter explicou que apoiaria qualquer nome que tivesse forças para derrotar o político. "Eu pedi demissão da Globo em grande parte porque eu queria ajudar a não reeleger o Bolsonaro, quer dizer, eu teria feito campanha para qualquer pessoa que estivesse contra o Bolsonaro", disse ele no podcast Futeboteco.

Uchôa reforçou o apoio a candidatura de Lula ao ver que ele liderava a corrida presidencial. "Foi difícil, porque o Bolsonaro tentou de tudo [para vencer]. Acho que o PT fez um erro de comunicação muito claro, logo na largada [da campanha], que foi não mostrar para a população como o Brasil estava com o Bolsonaro, para que os brasileiros vissem o tamanho do prejuízo que aconteceu, os danos que [o bolsonarismo] causou".

Após 34 anos, Marcos Uchôa deixou a Globo e se filiou ao PSB, se lançando como candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, mas acabou desistindo. Fora dos cargos públicos, o ex-contratado da emissora ajudou nas campanhas de Lula para presidente, e na de Marcelo Freixo ao governo do Rio de Janeiro.

Atualmente, o jornalista apresenta o programa 'O Brasil no Mundo', transmitido pela estatal EBC.

