Reprodução Quem foi eliminado da 'Dança dos Famosos'? Veja as apresentações

Neste domingo (9), foi realizada mais uma etapa eliminatória da "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck". Diante disso, foi a vez do segundo time disputar pelas melhores colocações, entre os participantes estão Barbara Reis, Micael Borges, Tati Machado, MC Daniel e Amaury Lorenzo.

Assim como na última semana, o tema da noite foi salsa e contou com o júri técnico formado por Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha. Além deles, os convidados especiais foram o casal César Tralli e Ticiane Pinheiro.

A dificuldade de execução da dança fez com que a dupla de MC Daniel e de Micael Borges ficassem nas últimas colocações. Sendo assim, o funkeiro e o ator da novela das 21h estão fora da competição. A informação foi adiantada pela colunista Fábia Oliveira.

Tati Machado e Diego Maia













Micael Borges e Nathália Ramos













Barbara Reis e Vinicius Mello













MC Daniel e Paula Santos













Amaury Lorenzo e Camila Lobo