Reprodução/Globo Viúvo recebe ajuda de Ana Maria Braga para encontrar novo amor

Ana Maria Braga vai ajudar um viúvo que pagou R$40 mil para espalhar outdoors pelo Rio de Janeiro em busca de um novo amor. Carlos Valentim, de 54 anos, fez 50 outdoors na tentativa de passar o Dia dos Namorados acompanhado.

Com a ajuda da apresentadora do Mais Você, ele notou o aumento no número de seguidores e aproveitou para fazer uma promessa.

"As redes dele de manhã tinham 600 seguidores e só depois da sua empreitada já passou de 4 mil", disse Louro Mané.

No final do programa, já acumulava quase 14 mil. Com a revelação, Carlos contou que irá responder todas as candidatas. "A gente vai conversar, vou atender todo mundo. Assim que arrumar uma namorada vou colocar mais dez outdoors na Avenida Brasil, só que desta vez ela junto comigo", prometeu.

O veterano abriu o jogo sobre a vida amorosa e relatou que não teve sucesso nos aplicativos de namoro. "Eu sou viúvo há quatro anos e, durante esse tempo, fiquei nos aplicativos, mas não tive sucesso. Aí apelei para o outdoor, que é visual, acho que é uma imagem melhor. E tem dado resultado".

Por fim, Carlos revelou o tipo de mulher que procura. "A minha idade é 54 anos. A partir de 35 anos até a minha idade seria legal. E que seja uma mulher temente a Deus e que goste de cachorro, porque eu tenho a Mel e a Pretinha. Pode ser viúva, separada, desde o momento que esteja tudo resolvido", afirmou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp