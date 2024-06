Reprodução/Globo Quem foi eliminado da Dança dos Famosos? Notas dividem opinião na web

A edição do "Domingão do Huck" deste domingo (2) exibiu mais uma etapa da "Dança dos Famosos". Com o tema salsa, os cinco casais tiveram que se esforçar para continuar na competição. A complexidade da proposta rendeu avaliações rigorosas dos jurados e dividiu opiniões nas redes sociais.

A competição reuniu Enrique Diaz, Lexa, Juliano Floss, Lucy Alves e Samuel de Assis. Dois famosos tiveram que se despedir após ficarem nas últimas posições do ranking de avaliação. Os eliminados foram Diaz e Lexa.

A bancada do júri contou com a participação da atriz Deborah Secco e do jornalista Nilson Klava, que atua na GloboNews. A avaliação técnica continuou sob o comando de Ana Botafogo, Carlinho de Jesus e Zebrinha.

Veja a apresentação de Juliano Floss e Dani Duram:

Nota: 57,9



Ay, ay, ay! O @julianofloss e a Dani Duram tem o MOLHO! A salsa caliente diretamente da pista do #Domingão ! #DançadosFamosos pic.twitter.com/YnlK3K8G05 — Domingão com Huck (@domingao) June 2, 2024













Veja a apresentação de Lexa e Diego Basílio:

Nota: 57,8















Veja a apresentação de Enrique Diaz e Gabe Cardoso:

Nota: 57,7













Veja a apresentação de Lucy Alves e Fernando Perrotti:

Nota: 59,0

QUE SHOW FOI ESSE? 🔥🔥🔥 A @LucyAlves e o Fernando Perrotti arrasaram na pista da #DançaDosFamosos 💃🌹🕺 #Domingão pic.twitter.com/KMxqs7Ex1r — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 2, 2024













Veja a apresentação de Samuel de Assis e Larissa Parison:

Nota: 58,8

AY, CARAMBA! 🔥 Tô em choque com a apresentação do @samuel_deassis e da Larissa Parison na #DançaDosFamosos 🌹 #Domingão pic.twitter.com/5Si33cSSCa — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 2, 2024













Reação da web

Nas redes sociais, o resultado final dividiu a opinião dos internautas. Alguns apontaram que Juliano Floss e sua parceira mereciam notas maiores.

"Zebrinha deu 9,2 do Juliano Floss? Meu Deus, já tá feia essa perseguição com o menino! A menor nota da noite???? Totalmente desconexo inclusive das outras notas do júri técnico!", comentou um usuário do X, antigo Twitter.

"Não acredito que a Lexa voltou semana passada pra sair nessa, e Enrique Diaz foi brilhante na maioria das suas apresentações, que bom que saiu bem. E finalmente estão valorizando o Juliano!", avaliou outra.

"Esses jurados e essa plateia é um absurdo o que eles fazem. Um monte de nota ridícula. Estão estragando o dança. Tá tudo tão previsível 😴", criticou uma terceira.

