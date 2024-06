Reprodução A ex-participante do BBB 24





Parece que o sonho de Beatriz Reis em atuar na TV Globo vai ficar para uma próxima! A emissora negou que a ex-BBB ganhará um papel na novela das sete, 'Família é Tudo'.

A informação havia sido divulgada pelo jornalista Douglas Pinto, do site 'Resumos das Novelas', na noite desta sexta-feira (31).

O jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, informou que a emissora desmentiu a informação e pontuou que a 'Bia do Brás' fez apenas uma visita ao set de gravação.

Nas redes sociais, a ex-sister - que ficou marcada pelo bordão 'Brasil do Brasil' - compartilhou a visita nos estúdios da Globo e celebrou o momento.

"Dia especial em que eu realizei mais um grande sonho da minha vida, conheci parte do elenco da novela @familiaetudo.official e visitei o Set de gravação na @tvglobo, muito obrigada por me receberem tão bem!! Foi um prazer conhecer vocês", escreveu Bia.

