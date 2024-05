Divulgação/Netflix Nicole Kidman em cena do filme "A Family Affair"

A atriz Nicole Kidman chamou a atenção ao tirar a roupa para uma cena de sexo com Zac Afron, 20 anos mais novo. A cena quente faz parte da comédia romântica “A Family Affair”, da Netflix.

O curioso é que essa não é a primeira cena mais “atrevida” que a atriz de 56 anos interpreta com o astro de 36. Em 2012 ela precisou urinar em Afron para o suspense Obsessão, em uma cena na qual o personagem do ator sofre queimadura por uma água viva e fazer xixi nele era a única maneira de fazer diminuir a dor - lembranças aos fãs da série Friends.

Reprodução Nicole Kidman em cena de "Obcessão"

Na nova produção, Nicole Kidman interpreta Brooke Harwood, uma mulher que tem um caso com o chefe da própria filha, que é vivido por Zac.

No trailer, Brooke é vista apenas de sutiã e calcinha enquanto monta em Chris Cole (Zac Afron). “Fiquei meio maluca. Eu tenho permissão, certo?”, diz a mulher.

Em entrevist à revista People, o ator assumir ter ficado apreensivo ao interpretar cenas de sexo com Nicole Kidman. “Eu ainda estava um pouco apreensivo, mas me reunir com Nicole é sempre tão bom. Ela é uma atriz muito talentosa, e igualmente gentil, atenciosa e maravilhosa para passar o tempo”. Para ele, a química entre os dois em cena é “perfeita, natural e divertida”.

