Apresentador do SBT é acusado de desviar R$500 mil de doações

O jornalista Marcelo Castro e o editor-chefe Jamerson Oliveira, contratados da TV Aratu, afiliada do SBT, foram acusados pela polícia de aproximadamente R$ 500 mil em doações, entre setembro de 2022 a fevereiro de 2023.

De acordo com o relatório da polícia, divulgado pela revista Piauí, o jornalista realizava pedido de doações nas redes sociais para ajudar famílias carentes com crianças com problemas de saúde. Entretanto, o dinheiro não era entregue.

Em um dos casos, o apresentador arrecadou R$ 109,5 mil para ajudar na compra de remédios para uma criança de 1 ano que fazia tratamento no crânio e na barriga. Desta quantia, apenas R$40 mil chegou até a família e, os outros R$ 69,5 mil foram roubados pelos envolvidos em um esquema de desvio de Pix, afirmou a polícia civil.

O apresentador do programa “Alô Juca” na TV Aratu chegou a ameaçar o repórter da Piauí, André Uzêda, por conta da apuração do esquema. "Boa Tarde. Se meu nome for citado, irei processar você e a revista Piauí", disse Marcelo.

O editor-chefe também rebateu a busca por informações. "Oi, se meu nome for citado, irei processar você e o veículo", declarou Jamerson.

A Record, antiga emissora de Marcelo e Jamerson, se pronunciou em nota à Piauí afirmando que está colaborando com a investigação e que “todos os colaboradores que participaram da fraude foram desligados de suas funções, tendo a emissora tomado todas as medidas cabíveis, tanto do ponto de vista criminal, quanto do trabalhista”. Já a TV Aratu não se manifestou.

