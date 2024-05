Ex-jogador e mais: conheça os participantes de 'Casamento às Cegas 4'

Alexandre Thomaz - 34 anos - Empresário - São Paulo - SP | Empresário do ramo de eventos da zona norte de São Paulo, Alexandre tem um filho de 2 anos, fruto do seu último relacionamento, um casamento que acabou recentemente. Ele procura uma mulher independente e ambiciosa, assim como ele. Reprodução/Netflix

Renata Giaffredo - 33 anos - Advogada - São Paulo - SP | Renata é mãe de pet e tem uma irmã gêmea idêntica com quem mora há 5 anos. Já viveu uma união estável no passado e garante que está pronta para uma nova chance neste momento da sua vida e não vê a hora de encontrar o sortudo que vai conquistá-la. Reprodução/Netflix

Vanessa Kurashiki - 33 anos - Advogada - Santos - SP | Vanessa mora sozinha com Pandora, sua fiel cachorrinha. A advogada já foi pedida em casamento, mas o relacionamento terminou pouco tempo antes do que seria o dia mais feliz da sua vida. Como sonha em ser mãe, ela não desistiu de encontrar um amor saudável, que seja companheiro e com a espiritualidade em dia. Reprodução/Netflix

Rodrigo Knoeller - 40 anos - Gerente de Marketing - Guarujá - SP | Rodrigo morou junto por 9 anos, mas o relacionamento chegou ao fim. Ele gosta muito de música e esportes, quer encontrar uma companheira que curta tudo isso e mais um pouco com ele. Acha que agora está vivendo sua melhor versão. Reprodução/Netflix

Marília Pinheiro - 37 anos - Bancária - São Paulo - SP | Marília já morou junto com parceiros do passado duas vezes, o primeiro por 5 anos e o segundo por mais de um ano. Animadíssima, vai pra academia cedo mesmo depois de curtir uma noitada. Resolveu participar do experimento para tirar a “melhor de três”. Reprodução/Netflix

Ariela Carasso - 34 anos - Diretora de Eventos - São Paulo - SP | Ariela é paulistana e mora com os pais e a filha de 9 anos. Workaholic, a diretora de eventos se diz pronta para superar as decepções do passado, desde que encontre um parceiro carinhoso, companheiro e que pretenda ter filhos. Reprodução/Netflix

Marcia Ishimoto - 34 anos - Promotora de Eventos - São Paulo - SP | Marcia tem um filho de 5 anos, fruto de um relacionamento que não deu certo em que o casal decidiu ser apenas amigo. Com os pais casados há mais de 30 anos, ela se inspira neles e acredita que pode encontrar o amor da sua vida neste experimento. Reprodução/Netflix

Ingrid Santa Rita - 33 anos - Arquiteta - Osasco - SP | Mãe de duas filhas, uma de 21 e outra de 14 anos, Ingrid mora com a mãe e o padrasto enquanto sua casa dos sonhos está quase finalizada. Não tem muita paciência para aplicativos, mas ainda está na busca pelo par perfeito. Quer uma relação real e respeitosa, diferente da que teve anteriormente. Reprodução/Netflix

Muriel de Aquino Silva - 36 anos - Executiva de Vendas - Salvador - BA | Essa executiva de vendas sabe muito bem o que quer na vida. Divorciada, Muriel voltou a acreditar no amor e tem o sonho de ser mãe. Está com saudade de aquecer o coração e contar sua rotina para um companheiro. Busca um homem que a apoie e que não seja indeciso. Reprodução/Netflix

André Romano - 30 anos - Analista de Conformidades - São Paulo - SP | Depois de uma série de acontecimentos difíceis em sua vida, André, que é pai de uma menina de 3 anos, quer encontrar uma pessoa para dividir sua rotina e os planos para um futuro melhor. Reprodução / Netflix

Leandro Marçal - 32 anos - Personal Trainer - São Paulo - SP | Ex-zagueiro de futebol e atual personal trainer, Leandro foi casado por 3 anos e se separou recentemente. Atualmente, mora sozinho, mas já se sente preparado para construir uma nova história repleta de afeto e companheirismo. Reprodução / Netflix

Leonardo Plácido - 34 anos - Advogado - Santos - SP | Depois de morar com a última namorada por 4 anos e ver o relacionamento chegar ao fim, Leonardo está solteiro há 8 anos. Como acredita muito na energia do universo, sente que chegou a hora de se abrir para uma nova relação e ser feliz. Reprodução / Netflix

Patrick Ribeiro - 32 anos - Gestor de Tráfego - São Paulo - SP | Filho único, Patrick está solteiro há alguns meses. Seu relacionamento mais longo durou 7 anos, sendo 4 deles morando junto. Acha que está na hora de se apaixonar novamente e viver o futuro com alguém ao seu lado. Reprodução / Netflix

Gabriel Kaled - 31 anos - Economista - Majé - RJ | Kaled, como gosta de ser chamado, já morou junto duas vezes em seus antigos relacionamentos. Pediu em casamento oferecendo a aliança da avó, mas não deu certo. Agora, essa aliança está à espera da dona definitiva com direito a festa de casamento, padrinhos, terno e tudo que tem direito. Reprodução | Netflix