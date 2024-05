Divulgação/Netflix Tom Pelphrey (à esquerda) vive Raymond Peepgrass em 'A Man in Full'

A Netflix tem sido duramente criticada no Reino Unido após exibir uma cena em que o ator Tom Pelphrey aparece com o pênis totalmente ereto no seriado "A Man in Full". O capítulo final da série de seis episódios deixou os espectadores em completo estado de choque, com a imagem difícil de passar despercebida.

Após tomar Viagra, Raymond Peepgrass, personagem de Pelphrey, tem uma discussão com o magnata Charlie Croker (Jeff Daniels). Em determinado momento, Peepgrass solta o lençol que cobria suas partes íntimas e acaba mostrando tudo.



Embora o programa apresente um alerta sobre "sexo, linguagem, referência sexual, imagens sexuais, detalhes de lesões", ele não dá nenhum aviso para a cena. E por isso, tem dado o que falar, após pegar o público de surpresa.

Mary Killen – estrela do reality show "Gogglebox" e colunista da revista Spectator – disse: "Não quero ver imagens sexuais explícitas quando estou assistindo a um drama". "Os espectadores não deveriam ser forçados a ver pornografia", acrescentou ela.

Já a colaboradora da Radio 4, Anne Atkins, escreveu: "Onde estão os limites agora, Netflix? Um pênis visivelmente ereto não é apenas revoltante para muitos espectadores normais, mas, falando artisticamente, também é completamente desnecessário: um olhar para baixo, uma sobrancelha levantada teriam feito muito mais".

A cena levantou debates entre os britânicos a respeito da regulamentação dos serviços de streaming, com a preocupação de que as crianças sejam expostas a riscos.

O parlamentar conservador Alexander Stafford também comentou: "Se a Netflix está servindo esse tipo de lixo pornográfico de baixa qualidade, precisamos dar ao Ofcom [órgão do governo britânico] supervisão total da produção da gigante do streaming o mais rápido possível".

Protagonizado por Jeff Daniels, o seriado da Netflix é baseado no romance best-seller de mesmo nome de Tom Wolfe. No serviço de streaming, a sinopse diz: "Enfrentando adversários implacáveis e uma falência repentina, um magnata do mercado imobiliário de Atlanta faz de tudo para voltar ao topo quando seu império desmorona".

Procurada pelo LADbible, a Netflix não se pronunciou sobre o assunto.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp