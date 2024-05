Reprodução: Flipar 'O Senhor dos Anéis' terá novo filme lançado em 2026; saiba detalhes

A saga 'O Senhor dos Anéis' ganhará um novo filme, com previsão de lançamento para 2026. A informação foi confirmada pelo CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, na quinta-feira (9), segundo a Variety.

De acordo com a revista, o longa terá a produção de Peter Jackson, diretor da trilogia original, e vai abordar "histórias ainda não contadas" da obra de J. R. R. Tolkien. O projeto ainda está em desenvolvimento e, pelo menos por enquanto, recebeu o título 'Senhor dos Anéis: A Caçada a Gollum'. Andy Serkis também deverá retornar ao papel original.

No ano passado, a Warner Bros. havia anunciado que fechou um acordo com a nova dona dos direitos de 'O Senhor dos Anéis', a Embracer Group, para produzir uma leva de filmes inspirados no universo criado por J.R.R. Tolkien.

Desde o fim da trilogia original, que chegou às telonas entre 2001 e 2003, outras adaptações da obra de Tolkien foram feitas. 'O Hobbit', do mesmo escritor, também ganhou sua própria trilogia, lançada de 2012 a 2014.

Em 2022, o serviço de streaming Amazon Prime Video lançou a série 'Os Anéis de Poder', que por enquanto, recebeu apenas uma única temporada.

Já um filme separado, uma animação, 'O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim', será lançado em 13 de dezembro pela Warner Bros. A história se passa 200 anos antes dos eventos de 'O Hobbit'.

