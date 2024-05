Reprodução YouTube 'Uma Prova de Amor'

O Dia das Mães (12) está prestes a chegar e que tal passar esta data assistindo filmes e séries que abordam o laço entre mães e filhos? O iG Gente preparou uma lista com obras cinematográficas que ficaram conhecidas por exaltar as figuras maternas; confira!



Trilogia 'Minha Mãe É Uma Peça' | Globoplay

Estrelado pelo eterno Paulo Gustavo como Dona Hermínia, a franquia foi inspirada na relação do protagonista com a própria mãe, Déa Lúcia Vieira Amaral. Embora arranque boas risadas com enredos cômicos, os dramas não passam despercebidos na trilogia, que mostra a essência do amor entre mães e filhos.

'Uma Sexta-Feira Muito Louca' | Disney +

As estrelas de Hollywood Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan vivenciam mãe e filha que trocam de corpo após comerem um biscoito mágico. As duas só conseguirão retornar aos próprios corpos depois de serem empáticas e se colocarem no lugar uma da outra. O sucesso da obra foi tanto que uma continuação está sendo produzida pelo Grupo Disney.

' Um Sonho Possível' | Prime Video

Na trama, a premiada atriz Sandra Bullock vivencia uma socialite rica que abriga um rapaz até então desconhecido na própria casa e passa a enxergá-lo como um filho. Conforme conhece o Michael Oher (Quinton Aaron), ela nutre uma relação fraternal com ele e o incentiva a seguir carreira no futebol americano. Com o foco de mostrar que a relação entre mãe e filho ultrapassa o vínculo sanguíneo, o filme aposta em uma história de drama e superação.

'Uma Prova de Amor' | Apple TV

Até onde uma mãe pode ir para salvar a vida da própria filha? Sucesso de crítica e público, o longa-metragem conta a trajetória de Sara Fitzgerald (Cameron Diaz). A mulher decide engravidar pela segunda vez para conseguir um doador de medula óssea compatível com a primogênita, diagnosticada com leucemia.

'Que Horas Ela Volta? | Netflix

Embora tenha encarnado a mãe Lurdes em "Amor de Mãe", Regina Casé já era conhecida no cinema nacional por outra matriarca: Val, protagonista de "Que horas ela volta?". Na narrativa cinematográfica, uma empregada doméstica precisa fazer as pazes com a própria filha, Jéssica (Camila Márdila), que se sente abandonada por ter sido deixada pela mãe.

'Valente' | Disney +

Indicada para toda a família, a animação gira em torno de uma princesa pouco convencional. Aventureira e rebelde, Merida vive em conflito com a mãe, Elinor. Confusa após mais uma desavença com a rainha, a princesa faz um acordo com uma bruxa que transforma a mãe em urso. Para trazê-la de volta ao corpo normal, ela precisa desvendar como reverter o feitiço.

Fala Sério, Mãe! | Globoplay

Ingrid Guimarães e Larissa Manoela são mãe e filha na adaptação cinematográfica do clássico literário de Thalita Rebouças: "Fala Sério, Mãe!". Ao ver Malu (Larissa Manoela) na adolescência, Ângela (Ingrid Guimarães) precisa encontrar uma forma de se reconectar com a filha, ao passo que isso parece fazem com que elas se afastem mais ainda.

