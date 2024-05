Divulgação Derivado do seriado 'The Office' começa a ser produzido em julho de 2024

Os fãs da série de comédia The Office têm motivos para se alegrar, já que uma nova série derivada da sitcom está para acontecer pelas mãos do diretor e escritor Greg Daniels, um dos responsáveis pela adaptação americana, e do comediante Michael Koman, escritor de vários episódios do humorístico Saturday Night Live.

A nova série, com produção da Universal Television, ainda não tem data de lançamento confirmada, mas será transmitida pelo serviço de streaming Peacock, que já anunciou alguns nomes relevantes que estão no elenco.

Do que se trata a nova versão?

A nova série será um spin-off, se passando no mesmo universo da série estrelada por Steve Carell, porém, se passando em um novo escritório e apresentando novos personagens. Um comunicado divulgado pela Peacock à imprensa revela que a equipe de documentários que mostra como é “a vida em um escritório” estará em um novo projeto.

“A equipe de documentários que imortalizou a filial de Dunder Mifflin em Scranton [cidade na Pensilvânia] está em busca de um novo assunto quando descobre um jornal histórico do meio-oeste moribundo e a editora tentando reanimá-lo com repórteres voluntários”, diz o comunicado.

Nomes já confirmados no elenco do spin-off

Até o momento, apenas dois nomes foram confirmados para o derivado de The Office, mas já foram o suficiente para acalentar o coração dos fãs. O primeiro foi o ator irlandês Domhnall Gleeson, de Questão de Tempo, Ex-Machina e Black Mirror. Junto a ele também foi confirmada a atriz italiana Sabrina Impacciatore, de The White Lotus.

Quando o spin-off será lançado?

De acordo com o comunicado divulgado pela Peacock, a produção deve começar em julho, a data de estreia para o derivado ainda não foi revelada.

