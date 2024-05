Reprodução/Channel 4 Conor diz que programa se preocupa mais em ver participantes nus do que em formar casais

O oposto do sucesso da Netflix, Casamento às Cegas, o reality show da televisão inglesa, Channel 4, Naked Attraction, promove encontros entre homens e mulheres nos quais eles têm apenas seus corpos (totalmente nus) para revelar traços de personalidade e estilo de vida. O programa está disponível no Brasil pelo serviço de streaming Max.

Um dos participantes, conhecido como Conor, disse em entrevista ao Daily Star que a premissa de ser um “programa de namoro” é, na verdade, apenas um pretexto para que os realizadores possam ver as partes íntimas dos participantes.

O ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, atualmente morando na escócia, participou da sétima temporada do reality. Segundo ele, as coisas não deram certo com seu par devido à distância em que moram um do outro, um problema de logística que a produção do programa simplesmente não pensou.

Ele confessa ter se divertido ao tirar a roupa, mas reclama por não ser um programa realmente preparado para a proposta que apresenta. “Não é um programa de namoro! Acho que eles não podem simplesmente dizer: ‘Vamos colocar estranhos nus na TV na sua frente’, sem ter a premissa de fazer isso para encontrar o amor”, disse ele.

“É saudável, aceitar e [promover] essa positividade corporal. Muitas pessoas que vão lá estão promovendo a positividade porque não há muito na televisão que mostre corpos que representem o que vemos no espelho”, continuou.

Ele acrescenta que dificilmente algum casal que se conheceu no programa ficará junto por muito tempo depois. Ele menciona sua própria situação como exemplo disso. “A pessoa com quem me identifiquei mora a quatro, cinco horas de distância de mim, então não parecia lógico manter uma relação durante a Covid, e isso me mostrou que tudo bem, eles realmente não se importavam com o que aconteceria depois – eles só queriam nos ver pelados."

Conor diz, no entanto, que ir ao programa é uma experiência divertida e que, mesmo que um namoro em potencial não tenha dado certo, mantém tem contato com a pessoa que conheceu no programa. “Não conversamos o tempo todo, mas eu mantenho todo o amor do mundo por ela. Ela é uma pessoa incrível.”

O ex-fuzileiro admitiu ainda que, depois de uma viagem ao Afeganistão, havia se esquecido de como falar com as mulheres, por isso recorreu ao programa para tentar superar o problema. Após aparecer totalmente nu em um programa de TV no qual não tem qualquer controle sobre o que será mostrado, ele decidiu abrir um perfil no OnlyFans, para que pudesse ter total controle do que o público irá ver e ainda arrecadar dinheiro para ajudar um santuário de cavalos que está fundando nas Terras Altas, região montanhosa ao norte da Escócia. Segundo ele, não há problema em se expor se puder salvar vidas.