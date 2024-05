Reprodução/Globo Ananda Apple se surpreende com matéria de 1993; veja antes e depois

Ananda Apple deu o que falar nas redes sociais nesta sexta-feira (3) ao rever uma matéria feita por ela em 1993, durante a primeira passagem de Madonna no Brasil.

A repórter da Globo contou que tinha 31 anos na época e surpreendeu os telespectadores com a revelação da idade.

"A Ananda tem 62 anos?", questionou uma internauta ao vivo no Bom Dia São Paulo.





Tudo começou quando uma telespectadora contou que foi entrevistada pela jornalista em 1993, quando a cantora se apresentou no estádio do Morumbi, em São Paulo. "O pessoal do nosso acervo, lógico, com uma agilidade enorme, acabou achando a reportagem da época. Vamos ver?", disse Rodrigo Bocardi.

O jornal matinal transmitiu a reportagem dos fãs que dormiram na fila e na porta do hotel onde a diva pop estava hospedada. Foi, então, que Ananda se colocou em frente ao telão para comparar o antes e depois.

"Diz que a gente fica mais velha e fica loira, né? Eu tinha 31 [anos] aqui, né? Foi há 31 anos. Isso foi numa época em que a gente quase não tinha show importante no Brasil. Era difícil de isso acontecer. Era novidade para todo mundo isso de ficar acampado, na porta de hotel... Um calor do cão, e as pessoas numa alegria danada", relembrou ela.

Bocardi ainda elogiou a colega de trabalho. "Parabéns por essa jovialidade, essa vitalidade, por tudo isso. Que fantástico. Eu não gosto de olhar as coisas do passado porque... Sei lá, não gosto porque muda muito. Agora a Ananda é a mesma", declarou.

Sabina Simonato ainda leu os comentários dos internautas sobre a aparência de Ananda. Olha a repercussão nas redes sociais. 'Que água ela tá bebendo?', 'Ananda mais de 30 anos e continua a mesma', 'foi no formol', 'quanto mais o tempo passa, melhor fica', 'gente, a Ananda tem 62 anos?'. É aquilo que a gente te pergunta todos os dias".

"A grande revelação desse Bom Dia São Paulo foi a idade da Ananda. Você não falou diretamente, sem querer você soltou a conta: 31 + 31", brincou o apresentador.

