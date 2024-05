Reprodução/Instagram Equipe do SBT está isolada e com comunicação restrita no Rio Grande do Sul

Uma repórter, um cinegrafista e um motorista do SBT estão isolados no Rio Grande do Sul. Segundo uma nota enviada pela emissora, os funcionários estão com comunicação restrita por conta das fortes chuvas no estado.

"Uma equipe de reportagem do SBT está isolada em Encantado, no Vale do Taquari. A repórter Luciane Kolhmann, o cinegrafista Jairo Christofari e o motorista Renan Bialesky também estão sem internet e com comunicação restrita", explicaram.

O comunicado destacou que os três passam bem. "A equipe está segura e em local sem risco de alagamento nem desmoronamento, e recebe apoio da Defesa Civil da cidade. Os esforços são para retirar a equipe da cidade assim que possível", completaram.

Sem internet, a equipe não detalhou nas redes sociais as condições de onde eles estão isolados.

