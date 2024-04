Reprodução/Netflix Web volta a rivalizar Xuxa e Galisteu por minissérie de Ayrton Senna

Nesta terça-feira (30), a Netflix compartilhou um trailer da minissérie de ficção da vida de Ayrton Senna. A morte do piloto de Fórmula 1 completa 30 anos no dia 1º de maio.

Entre uma das cenas, Senna aparece acompanhado de Xuxa Meneghel, sua namorada de 1988 a 1990, o que gerou discussão nas redes sociais. Os internautas voltaram a rivalizar a apresentadora com Adriane Galisteu , a última mulher com quem se relacionou antes da morte.

A discussão sobre as apresentadoras se dá pelo fato de Xuxa se referir como viúva de Senna, sendo que Galisteu era a atual dele antes da tragédia.

"A Xuxa ali como se ninguém fosse perceber, juro que se colocarem a Galisteu como vilã e a Xuxa como boazinha eu vou coringar", comentou um; "Cara, é ridículo a família do senna ainda ignorar a Adriane Galisteu né, caralh*, fazem 30 anos da morte dele e eles ainda não aceitam a mulher que ele quis amar", disse outra; "É ridículo o que a família dele faz, provavelmente só aceitaram fazer a série se fosse nos termos deles, então a Galisteu pode até aparecer, mas quem vai brilhar mesmo é a Xuxa", opinou uma terceira.

Além disso, outros internautas apontaram que não houve uma aparição de Galisteu no trailer, já que ele se passa em 1991, ano em que ela e Senna ainda não se relacionavam.

