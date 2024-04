Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga chora em conversa com tutor de cachorro que morreu em voo da Gol

A apresentadora Ana Maria Braga ficou emocionada durante uma conversa ao vivo no 'Mais Você' (TV Globo) com o tutor do cachorro Joca, que morreu após uma falha operacional da Gollog, braço da companhia aérea Gol, na última segunda-feira (22).

João Fantazzini, o tutor do Golden Retriever, desabafou sobre a fatalidade. "Tratam nosso cachorros, que são como filhos para nós, como cargas", disse ele.

O cão de 5 anos embarcou com Fantazzini no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) e deveria ter desembarcado em Sinop (MT), mas acabou sendo levado para Fortaleza (CE). Segundo a família, a empresa não proporcionou os cuidados necessários ao animal. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou que investiga o caso.

Emocionada com o depoimento do rapaz, Ana Maria tentou tranquilizá-lo. "Quando morreu o meu primeiro cachorro, o meu primeiro filho, me falaram assim: 'Olha, vai ter outro, que vem e vai te dar carinho' e vai, você vai ver. Eu sei que é impossível você pensar nisso agora, mas acredite", destacou a apresentadora.



A Ana Maria se emocionou no #MaisVoce ao comentar o caso do Joca. Ela aproveitou e deu um conselho pro tutor dele: 😭 pic.twitter.com/azs0zk374m — Danilo wants to battle! (@Reenlsober) April 25, 2024

