Reproução/Globo Zeca Pagodinho se delicia com feijoada e cerveja pela manhã e viraliza

Zeca Pagodinho deu o que falar nas redes sociais nesta terça-feira (23) com a aparição no Mais Você. O cantor celebrou o Dia de São Jorge no Rio de Janeiro com Ana Maria Braga.

Todo ano, o pagodeiro organiza uma feijoada para celebrar a data especial. "Hoje tem tudo, hoje é festa. As famílias vêm, os amigos, vai ter um samba daqui a pouco", comentou ele, ao vivo.

No entanto, o que realmente chamou a atenção da web foi o cardápio escolhido pelo artista ainda pela manhã. Na mesa, ele apareceu com cerveja, feijoada e calabresa frita.

Os internautas não perderam tempo e repercutiram a cena. "A VIDA DOS SONHOS! Simplesmente Zeca Pagodinho às 11 da manhã comendo um pratão de feijoada com uma cervejinha gelada", disse um; "23/4 e Zeca Pagodinho tomando cerveja antes do meio-dia é patrimônio nacional", comentou outro; "Zeca Pagodinho com um copinho de cerveja na TV", declarou uma terceira.





