Participante do Big Brother da Argentina recebe diagnóstico de leucemia dentro do reality

Juliana "Furia" Scaglione, participante do reality show Gran Hermano, o Big Brother da Argentina, descobriu que está com leucemia enquanto participa do programa. Na última semana, mais de uma vez, ela saiu da casa em que está confinada com os colegas de elenco para ir ao hospital fazer exames, o que voltou a acontecer nesta segunda-feira (22), quando recebeu o diagnóstico.

A treinadora física e dublê foi chamada ao confessionário pela manhã, enquanto ela e outros colegas dormiam no quarto. Ao voltar, ela agiu com discrição e naturalidade e, somente mais tarde, revelou o diagnóstico aos outros participantes.

"Vou dizer o diagnóstico, porque vejo que alguns querem saber. Pessoal, eu tenho leucemia. Não é brincadeira, não é piada, não é nada", começou Furia. "Não tenho que tratá-la porque estou no nível 1, só preciso tirar sangue todos os meses. Pode ser que aos 40 anos eu atinja o nível 3 e, aí sim, estamos ferrados", acrescentou ela.

A treinadora física ainda comentou as recomendações médicas que recebeu, de que não deve fumar tanto e que precisará reduzir o ritmo de exercícios. "Não posso treinar como treinava antes. Ou seja, não posso ser atleta de alto rendimento", desabafou Furia.

Apesar do diagnóstico, a participante afirmou que continuará no programa. "Fiquem tranquilos, estou bem, senão não poderia estar aqui", disse aos colegas.

À noite, durante a exibição ao vivo do reality, o apresentador Santiago del Moro comentou o tema e leu o relatório emitido pelos médicos.

