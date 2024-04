Reprodução/Twitter Top da cantora Katy Perry quebra durante gravação do 'American Idol', e ela se esconde atrás da bancada

A cantora americana Katy Perry levou um susto durante o mais recente episódio do programa de talentos 'American Idol', do qual ela é jurada. A artista de 39 anos viu seu top quebrar e precisou da ajuda de assistentes de palco para não acabar mostrando mais do que deveria. Preocupada, Katy chegou a se esconder atrás da bancada.

Em vídeo que circula pelas redes sociais, Katy Perry se mostra assustada com a situação, mesmo assim, ela não perde a oportunidade de rir de si mesma.

"Eu preciso que o meu top continue em cima", disse a cantora no vídeo. "Se não arrumarem, esse programa vai acabar mostrando mais do que gostaria", continuou ela, bem-humorada.

Momentos depois, Katy aparece escondida atrás da bancada do reality, deixando apenas a cabeça à mostra. "É um programa de família", brinca ela.

Assista ao vídeo a seguir:

