Reprodução HBO Max 'Duna'

‘Avatar: O Último Mestre do Ar’ | Netflix

O tão aguardado live-action de um dos animes mais famosos do Mundo já está disponível na gigante do streaming. No universo fictício, os quatro elementos (terra, água, ar e fogo) representam cada nação da trama.



‘Aquaman 2: O Reino Perdido’ | HBO Max

Direto dos cinemas, o longa-metragem do Rei dos Mares já pode ser assistido no conforto de casa. A sequência aborda a trajetória do herói para salvar Atlântida de uma devastação trágica.



‘As Marvels’ | Disney +

Toda ação do Universo Cinematográfico Marvel, que conquistou uma legião de fãs pelo Mundo, retorna no filme protagonizado por Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris. A direção é de Nia DaCosta.



‘As Aventuras de Poliana — O Filme’ | Prime Video

Os personagens que encantaram o público infanto-juvenil na novela do SBT agora migraram para o universo cinematográfico. O enredo central gira em torno da protagonista defendida por Sophia Valverde se despede dos dilemas da infância e enfrenta as mudanças da adolescência.



‘MC Daleste - Mataram o Pobre Loco’ | Globoplay

A série documental reconta o assassinato do funkeiro MC Daleste, baleado durante um show em 2013. O documentário ainda investiga testemunhas do crime e reconta a cronologia dos fatos.



‘Duna 2’ | Cinemas

O filme recém-lançado aposta em uma narrativa distópica e repleta de ação protagonizada por Zendaya e Timothée Chamalet, que interpretam, respectivamente, Chani e Paul Atreides.