O que foi o Saltibum?

O reality show estreou em 2014, como um quadro do "Domingão do Huck". A competição de saltos na água acontecia entre equipes de artistas. As provas foram gravadas no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), no Rio de Janeiro. A atração foi ao ar até 2016 e teve mais de 40 participantes famosos.