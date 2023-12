Sex and the City

Inspirada no livro de Candace Bushnell, "Sex and the City" veiculou entre 1998 e o início dos anos 2000. A trama ilustra a vida de quatro amigas solteiras morando em Nova York e vivendo dramas de relacionamento e carreira. O sucesso foi tanto que a série ganhou dois filmes e uma nova versão em "And Just Like That...".