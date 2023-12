Reprodução Mion e Romeu no 'Caldeirão'

O "Caldeirão" deste sábado (23) foi ainda mais especial com a participação rara do primogênito do apresentador Marcos Mion, Romeu. O jovem de 18 anos se preparou para dançar a música 'Jailhouse Rock', do cantor Elvis Presley, e deixou os pais emocionados.



Acompanhado da professora de dança Mariana Pires, Romeu diz ter realizado o sonho de se apresentar na atração da Globo.

"Eu consegui realizar meu sonho! Desde criança, eu queria muito me apresentar aqui", celebrou o rapaz, deixando Marcos Mion emocionado e orgulhoso: "Você conseguiu, cara!".

De acordo com Mion, a ideia da participação surgiu do próprio jovem. "É uma vitória inexplicável que me faz explodir de orgulho dele. Muito orgulho dele! Como profissional, eu aceitaria essa atração na hora no meu programa, mas como pai eu peço a todos vocês que recebam com o coração aberto e com muito amor o nosso maior tesouro", enfatizou.

Suzana Gullo, mãe de Romeu e esposa do apresentador, também esteve presente no programa para prestigiar o filho. Além dele, o casal é pai de Donatella e Stefano, de 15 e 13 anos.