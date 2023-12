Os famosos demitidos de Globo, Record, Band e SBT em 2023

Regiane Alves

Regiane Alves também foi desligada da Globo após interpretar Clara em "Vai Na Fé". A atriz anunciou a saída no Instagram. "Hoje encerro um ciclo de 24 anos na Globo. Uma empresa, quer dizer, uma mãe para mim, que me acolheu em vários momentos da minha vida", iniciou ela. "Entrei menina, cresci aos olhos do público, fiz grandes amizades que levo no meu coração, tive paixões, numa época que o Compliance não existia, risos [...] E agora encerro com um sucesso que é Vai na Fé. Obrigada por tanto, @tvglobo. Que o talento ainda seja prioridade. Não é uma despedida, é um até logo", finalizou ela.