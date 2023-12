Manoel Soares

O jornalista deixou o comando do "Encontro" ao lado de Patrícia Poeta ao fim do primeiro semestre. A saída foi marcada por polêmicas com a apresentadora, como espectadores criticando cortes contra ele nos programas e apontando possíveis atritos entre os dois na web. Manoel fundou a plataforma de notícias "Bombou".