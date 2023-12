Lui Lorenzo - Vai Na Fé

O cantor, interpretado por José Loreto em "Vai Na Fé", fez sucesso entre o público. Lui Lorenzo era um artista brega e pegador, que também passou por uma transformação de identidade na trama. A repercussão do personagem fez com que ele participasse de um trio de Ivete Sangalo e de um show de Lulu Santos, além de atingir mais de 3 milhões visualizações no Spotify, com músicas tocadas na produção. Lui ainda tinha um bordão, que viralizou na web, o "vamos!".