Do cinema ao streaming: o que assistir no fim de semana?

‘Homem-Aranha: De Volta ao Lar’ | Paramount +

O segundo capítulo da saga do super-herói retrata o processo de amadurecimento de Peter Parker, interpretado por Tom Holland. Foi nas gravações dos filmes da franquia que ele iniciou o relacionamento amoroso com Zendaya. No filme, a atriz vivencia MJ, par romântico do Homem-Aranha.