Reprodução/Globo Terra e Paixão: Agatha morreu mesmo? Atriz é vista gravando e intriga fãs

A morte de Agatha em Terra e Paixão mexeu com os telespectadores. Mesmo sendo a vilã, o público simpatizou com a personagem de Eliane Giardini.

Após forjar a própria morte, alguns internautas afirmaram que gostariam que a vilã voltasse a vida, porém, pelo que parece ela morreu mesmo.





O corpo de Agatha passou por uma autópsia e foi confirmado que ela foi envenenada, com o pescoço quebrado e com três tiros. E a dúvida que fica é quem matou a mãe de Jonatas (Paulo Lessa).

Apesar disso, a atriz ainda segue filmando a novela para os fãs poderem matar a saudade. Eliane surgiu em vídeos caracterizada e revelando o que vem pela frente na trama.

"Quem falou que eu morri. Ainda tenho cenas, graças a Deus. Cenas de flashbacks, cenas das memórias dos outros personagens", explicou ela.

#TerraePaixao eu tô achando que essa morte da agatha foi um trabalho conjunto. um matou outro chegou ,viu ,começou a ajudar e assim em diante.... pic.twitter.com/94T700xPPp — ana (@analicec4) December 9, 2023









E se o Daniel forjou a própria morte e voltou pra acabar com a Ágatha #TerraEPaixao pic.twitter.com/yxijFQXS7a — julia 🧚‍♀️🌸🏐BELLAKEO (@juliaa2024) December 9, 2023









Tô MUITO ansiosa pra ver a cena pré morte da Ágatha. Vai ser uma confusão de gente tentando matar ela mulher kkkkkk me sinto pronta pra assistir #TerraEPaixão — Guilhermina Libanio (@GuilherLibanio) December 9, 2023

