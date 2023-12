Piruinha

Um dos mais antigos contraventores do Rio de Janeiro, José Caruzzo Escafura, o Piruinha, marcou a primeira temporada de "Vale O Escrito". Em prisão domiciliar e sem pudores, o contraventor assumiu as transgressões. Além disso, foi destacado nas redes sociais como um dos personagens mais carismático da série. Aos 93 anos, ele segue comandando uma área do jogo do bicho.