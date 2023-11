Reprodução/ Globo/ Band Bocardi critica greve do metrô em SP após Datena apoiar e viraliza

Na manhã desta terça-feira (28), Rodrigo Bocardi, que comanda o "Bom Dia São Paulo", na Globo, criticou a greve no Metrô e na CPTM na capital paulista. A fala veio depois de Datena apoiar a movimentação durante o "Brasil Urgente" da Band e viralizou na web.

O transporte de São Paulo foi afetado, nesta terça-feira (28), por uma greve do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias que é contra o processo de concessão das linhas metroferroviárias anunciado pelo governo estadual. Ao falar do assunto no jornal matinal, Bocardi afirmou que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, havia informado, na campanha eleitoral, que tinha planos de privatização e questionou a greve.



“Por que dessa greve? Não é por campanha salarial, não é por questão de dissídio, não sobre nada disso. É assim como a última por que os sindicatos são contra o processo de privatização em curso… A realidade é uma só ela precisa ser dita: o governador tem razão quando fala que esse processo está legitimado", criticou o jornalista.



Antes disso, na última segunda-feira (27), o "Brasil Urgente" entrevistou o diretor do Sindicato dos Metroviários, Altinho de Melo, que criticou Tarcísio. "No metrô privado, ele [trabalhador] ganha, normalmente, menos da metade do salário do setor estatal, porém, o que o setor estatal arrecada em dinheiro é um quarto do que o setor privado ganha. Portanto, tem alguma coisa. Se os trabalhadores do setor privado ganham menos, eles contratam menos, porque eles querem o lucro ao máximo e diminuem o máximo que puderem de funcionários e ganham quatro vezes mais que o setor estatal, quem está ganhando dinheiro? A CCR. Por isso, que tem cinco novos bilionários, de acordo com a Revista Forbes, em 2022, da CCR. Então, estão transferindo dinheiro público para esses caras", argumentou o grevista.



Em seguida, ele questionou Datena: "Se o Datena fosse governador, ele ia fatiar o metrô e a CPTM, dando para a CCR?".



O jornalista, então, concorda com Altinho e responde: "Não!".



Internautas, logo, relacionaram a resposta de Datena à fala de Bocardi e repercutiram os comentários no Twitter:



Ótima entrevista com o diretor do Sindicato dos Metroviários (SP). Assistam, compartilhem, façam chegar ao Rodrigo Bocardi.



pic.twitter.com/uEuMgcP5du — Rafael Viegas (@Rafael_RViegas) November 28, 2023





Se Rodrigo Bocardi ver isso

Ele surta pic.twitter.com/8OcQgwv1EO — ✠ Weslley ⚣ JURÍDICO KELMIRO (@WeslleyDNasc) November 28, 2023













+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente