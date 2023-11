André Rizek e Andreia Sadi

O casal pode até ter a mesma profissão, porém, as editorias são diferentes. Com ela em Brasília falando de política, e ele no Rio de Janeiro no mundo do esporte, os dois se conectaram através da telinha. E o primeiro encontro não aconteceu nos corredores dos estúdios e, sim, na casa de Caetano Veloso.