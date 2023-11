'Ó Pai, Ó' | Globoplay

Com uma sequência prestes a ser lançada nos cinemas, o primeiro longa pode ser visto no catálogo de streaming do Grupo Globo. Ambientado em um cortiço na Bahia, o enredo mistura comédia e música ao retratar temas sérios e necessários. Protagonizado por Lázaro Ramos como Roque, o filme homenageia o Bando de Teatro Olodum.