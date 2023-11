‘Rebelde’ | Globoplay

Elite Way School e todos os dramas, paixões e festas envolvendo Mia (Anahí), Roberta (Dulce Maria), Lupita (Maite Perroni), Miguel (Alfonso Herrera), Diego (Christopher von Uckermann) e Giovanni (Christian Chávez) estão de volta. A trama que originou o grupo musical está disponível dublada e também com áudio original no Globoplay.