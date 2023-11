Quem são e como estão as filhas de Silvio Santos

Patrícia Abravanel

A filha mais conhecida de Silvio ganhou notoriedade na mídia quando foi sequestrada e ficou uma semana em cárcere. A cobertura do caso foi o que colocou Patrícia no auge. Antes de estrear em frente às câmeras, em 2011, ela esteve nos negócios do Grupo Silvio Santos, como o Banco PanAmericano e a Jequiti Cosméticos. Agora, ela comanda o programa do Silvio santos, todo domingo, no SBT, substituindo o pai.