Elite: o que você precisa saber para assistir a 7ª temporada da série

Morte de Cruz

Na sexta temporada, o primeiro plot mostra morte do pai de Iván, vítima de um crime de ódio após se assumir gay publicamente. Tentando fazer o namoro com Patrick funcionar, Iván briga com o namorado, sai correndo e é atropelado. Depois de reviravoltas, descobrimos que Sara foi a responsável pelo acidente, porém, com a ajuda de Raúl, ela incrimina Mencía.