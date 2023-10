Gabi Brandt

A influenciadora Gabi Brandt foi uma das veteranas da primeira temporada do 'De Férias com Ex'. Após participar do reality, Gabi garantiu milhares de admiradores nas redes sociais. Em 2018, ela se casou com o então cantor Saulo Poncio. A cerimônia foi luxuosa e em pouco tempo a família aumentou. Atualmente, Gabi e Saulo vivem idas e vindas entre muitas polêmicas do relacionamento. Ela também deu luz a Beni, o terceiro filho do casal, recentemente.