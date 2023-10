Reprodução Atores da série Fauda vão a guerra na vida real após ataque do Hamas

A vida imita a arte! Atores do seriado israelense 'Fauda', disponível na Netflix, estão lutando na linha de frente para defender Israel após os ataques do grupo terrorista Hamas. A produção trata do conflito entre Palestina e Israel e traz agentes israelenses que se infiltram em territórios inimigos para capturar terroristas. Mas para além da ficção, o elenco da série decidiu ir à guerra na vida real.



O ator Lior Raz, que interpreta o comandante Doron, divulgou um vídeo no qual aparece se escondendo de bombardeios durante uma missão de resgate na cidade de Sderot, no sul de Israel, um dos principais alvos do Hamas.

Outro ator da série que pegou em armas para defender Israel foi Idan Amedi, que dá vida a Sagi. Ele divulgou um vídeo usando a roupa do exército e explicou que aquilo não se tratava de uma cena do seriado. "Esta é a vida real", pontuou Amedi. "Estamos aqui para proteger nossas crianças, nossas famílias, nossa casa. Garanto a vocês que não vamos parar até ganhar esta guerra", disse.

Quem também está participando, de alguma forma, do conflito é Itzik Cohen, que fez o Gabi, ou Capitão Eyov. Em um vídeo divulgado pelo governo israelense, o ator afirma que crianças estão sendo queimadas vivas, sobreviventes do Holocausto foram sequestrados e famílias inteiras foram assassinadas. Nas imagens, ele compartilha as cenas de barbaridade do Hamas contra os cidadãos israelenses.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente