Rodrigo Faro

Apresentador do “Hora do Faro”, exibido aos domingos na Record TV, Rodrigo também é conhecido pela jornada nas artes cênicas. Ele participou de várias novelas da Globo antes da estreia aos domingos na Record. Dentre as obras globais, destacam-se: “Chocolate com Pimenta”, “O Cravo e a Rosa” e “América”.