Quem acompanhou o último capítulo de Amor Perfeito nesta sexta-feira (22) percebeu uma homenagem póstuma a Marcelo Pereira nos créditos finais. A emissora explicou de quem se tratava.

Marcelinho, como era carinhosamente chamado pelos colegas de gravação, foi um membro da equipe do folhetim que morreu em casa, de forma repentina, em junho. Ele estava envolvido da produção desde o início.





Outro momento final que chamou a atenção do público foi a mensagem deixada na última cena. Com quase metade do elenco formado por pessoas negras, a trama contou com um recado especial.

"Que as crianças negras possam crescer e viver felizes, e em segurança", escreveram.

