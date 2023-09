Quanto Mais Vida, Melhor

A novela de 2021 começou com a promessa de que um dos quatro protagonistas morreria ao fim da trama. A produção deixou literalmente para o último capítulo a revelação de quem foi o escolhido pela Morte, mas traiu a confiança do público ao mudar as regras apresentadas em toda a exibição e deixar o quarteto ileso, enquanto outro personagem morreu. A enrolação ainda ficou visível na narrativa, já que o grupo passou por várias situações de "quase morte" até chegar ao fim.