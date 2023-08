'Domingão': Batalha de Lip Sync tem Gretchen e Tati Quebra Barraco

Bárbara Reis de Iza

Já Bárbara reproduziu uma apresentação de IZA no Rock in Rio, com direito a "Pesadão", "Ginga" e "Dona de Mim". Os destaques foram a presença da mãe da atriz, que a coroou na performance, e a chuva cenográfica, que imitou a que ocorreu no dia do festival.