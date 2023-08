Reprodução/TV Globo Emilio Dantas ganha homenagem da família no Encontro e filhos roubam a cena

Nesta sexta-feira (11), Emilio Dantas participou do Encontro para falar do último capítulo da novela 'Vai na Fé'. Durante a conversa, o ator foi surpreendido com uma homenagem da família.





A esposa, a também atriz Fabiula Nascimento, mandou um recado para o marido e ainda mostrou o filho do casal, os gêmeos Roque e Raul.

Conversando com o celular, os meninos roubaram a cena e deram o que falar nas redes sociais. Os internautas se derreteram com a fofura da dupla.

Alerta fofurômetro! 😍 Emílio Dantas recebe homenagem da família no #Encontro pic.twitter.com/pAKWKPnanK — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 11, 2023





