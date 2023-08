'No Limite' tem volta de participante com prova na água e blefe

Eliminação

Depois, foi a hora do Portal. Amanda foi a mais votada e foi eliminada do jogo. Amanda foi alvo de todos no Portal. "Essa foi a experiência mais assustadora e divertida da minha vida. Eu amei demais, demais. E ocupar esse espaço para mostrar para todas as pessoas que elas podem vir para um programa desse e se entregar. Eu tenho muito, muito, muito orgulho de estar aqui", disse ela ao deixar o reality.