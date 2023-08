Anne Hathaway

Antes do início das gravações de Os Miseráveis, a atriz já havia perdido 4,6 kg para viver Fantine. Mais tarde foi necessário perder mais sete quilos. "Eu tive que parar de comer por 13 dias durante as gravações", contou ela ao The Hollywood Reporter. Hathaway também disse que, quando comia, eram no máximo 500 calorias por meio de cereal de farinha de aveia.