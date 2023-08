O sucesso de Lui Lorenzo

Lui Lorenezo, cantor pop interpretado por José Loreto, faz sucesso dentro e fora de "Vai Na Fé". Mesmo sendo um personagem da novela das sete da Globo, ele atingiu 2,1 milhões streamings no Spotify, com a música "Se eu Fosse Casado". Com isso, a canção ultrapassa músicas de artistas reais. Veja!