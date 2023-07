Participação brasileira no elenco

Achava que a série era apenas internacional? Não apenas conta com grandes atores americanos, mas também com participação do ator Marco Pigossi, que irá interpretar o cientista Dr. Cardozo. Além do ícone brasileiro, há a presença dos astros Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Jaz Sinclair, Lizze Broadway e Shane Paul McGhie.