Reprodução Sessão de 'Barbie' termina em socos e confusão; veja vídeo

O que seria para ser uma tarde tranquila, acabou em confusão! Nesse fim de semana, uma sessão de cinema de 'Barbie' terminou com socos e xingamentos. A jovem agredida relatou a versão nas redes sociais. Melissa Caroline teria confrontado uma família que não estava respeitando o ambiente do filme.

No vídeo que dominou as redes sociais, Melissa Caroline aparece discutindo com duas mulheres, até que uma lhe dá um soco capaz de afastá-la para o outro canto.

No Twitter, a jovem se identificou e relatou que a confusão teria acontecido devido o mau comportamento de uma criança.

"A sessão começava 16:00, cheguei atrasada já e essa família estava sentada no meu lugar, fiquei em pé por uns 2 minutos [aproximadamente] esperando elas se arrumarem. Durante o filme, uma criança falava com a mãe dela constantemente alto, como se estivesse no sofá de casa, foi tão absurdo", iniciou.

A jovem conta que no meio do filme ligou para a polícia falando que tinha uma criança em um filme não indicado para a idade dela. "Filme rolando, a criança abre o YouTube do meu lado, bem na hora da música da Billie, eu reclamei e aí a mãe dela e as outras que estavam do lado já começaram a me chamar de vagabunda, piranha", adicionou.

Com os ânimos já exaltados, Melissa Caroline incentivou a criança a perguntar para a mãe o significado de 'sugar daddy', já que era um assunto mencionado no filme.

"Eu não xinguei ninguém, só queria assistir meu filme em paz! Foi isso que aconteceu, eu não procurei briga com ninguém, eu não levantei a voz com ninguém, simplesmente levaram uma criança que não se comportou no cinema, mas pela atitude avó, já devem imaginar o porquê!", finalizou.

