Início rápido e desenvolvimento lento

Em poucos dias de novela, Marê já consegue reatar com Orlando e encontra Marcelino (Levi Asaf), o filho perdido que batizou de Ângelo. Ela desconfia que a criança possa ser o menino dela, quando descobre a data de nascimento dele e como chegou ao seminário dos padres. Os religiosos, no entanto, com medo de perder a criança, dizem que ele não poder ser o filho perdido da mocinha que se conforma com a informação. Depois disso, Marê tenta, lentamente, juntar provas contra Gilda e achar o menino.